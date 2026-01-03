В Румынии 11 тыс. человек остались без питьевой воды из-за загрязнения источника

Департамент информировал, что приняты меры по снабжению жителей питьевой водой из резерва уездной компании по водоснабжению. В пострадавшие город Виктория и населенные пункты Уча, Виштя и Дрэгуш было доставлено 4 тыс. литров питьевой воды, в первую очередь в дом престарелых, больницу и мэрию. -0-