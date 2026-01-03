Фея желаний, генералы и маньяки: 5 громких приговоров 2025 года, о которых говорили все

1 июля 2025 года Мосгорсуд вынес приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, осудив его на 13 лет колонии общего режима за хищение более 4 млрд рублей. Иванов был признан виновным в растрате 216 млн рублей, выделенных на закупку двух паромов для Керченской переправы в 2015 году, а также в выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Суд также наложил штраф в размере 100 млн рублей, лишил Иванова права занимать административные должности сроком на 4 года и назначил 2 года ограничения свободы.