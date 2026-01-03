Ричмонд
Фея желаний, генералы и маньяки: 5 громких приговоров 2025 года, о которых говорили все

2025 год был богат на резонансные уголовные дела, о которых говорила вся Россия. Life.ru вспоминает самые громкие истории из залов суда за прошедший год.

Елена Блиновская: срок для феи желаний.

3 марта 2025 года Савёловский районный суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, отмывание денежных средств и неправомерный оборот средств платежей. Суд также назначил ей штраф в размере 1 млн рублей и запрет на ведение коммерческой деятельности на 4 года. В ходе судебных разбирательств с Блиновской было взыскано 587 млн рублей.

После подачи апелляции 13 октября приговор был смягчён до 4,5 года колонии и штрафа в 950 тыс. рублей. Защита просила отсрочку исполнения приговора до достижения младшим ребёнком Блиновской 14 лет, однако суд отклонил данную просьбу.

Напомним, что за блогершу налоговая взялась ещё в 2023 году. Тогда её заподозрили в неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей и отмывании 43 млн рублей. Следствие предполагало, что Елена прибегнула к дроблению своего бизнеса вместо того, чтобы перейти на ОСНО по достижении лимита для УСН (150 млн рублей).

Экс-ректор Росбиотеха: в колонию за хищение.

Бывший ректор Российского биотехнологического университета (РБУ) Михаил Балыхин и шесть его предполагаемых соучастников приговорены к лишению свободы за мошенничество, связанное с хищением 210 миллионов рублей, выделенных на разработку вакцины от анаплазмоза овец.

Следствие установило, что схема действовала с мая 2018-го по июнь 2020 года. Балыхин подписал заявку на получение субсидии от Министерства науки и высшего образования, однако работы по контракту не велись, и средства были разворованы.

Среди осуждённых Роман Глушаков, бывший руководитель компании «Евро Пак», приговорён к 7 годам колонии общего режима; Алексей Шевелёв, научный руководитель проекта — к 6,5 года; сам Михаил Балыхин получил 5 лет; а Михаил Щетинин, бывший проректор РБУ, получил 4 года.

Два фигуранта дела получили условные сроки. Уголовное дело было возбуждено в 2021 году, и после почти года расследования Балыхин был задержан. Судебный процесс завершился в марте 2025 года.

1 июля 2025 года Мосгорсуд вынес приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, осудив его на 13 лет колонии общего режима за хищение более 4 млрд рублей. Иванов был признан виновным в растрате 216 млн рублей, выделенных на закупку двух паромов для Керченской переправы в 2015 году, а также в выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Суд также наложил штраф в размере 100 млн рублей, лишил Иванова права занимать административные должности сроком на 4 года и назначил 2 года ограничения свободы.

Урюпинский террорист Серебряков*

20 ноября 2025 года 2-й Западный окружной военный суд огласил приговор уроженцу Урюпинска Евгению Серебрякову (внесён в список террористов), который был признан виновным в подготовке и совершении теракта. Серебряков* был завербован через мобильную игру и пытался подорвать автомобиль офицера ГРУ по заданию СБУ. После неудачной попытки побега из России он был задержан правоохранительными органами. Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей. Обвинение требовало 28 лет тюрьмы.

Барнаульский маньяк теперь за решёткой.

1 октября 2025 года Калманский районный суд Алтайского края приговорил Виталия Манишина, известного как «барнаульский маньяк», к 25 годам лишения свободы. Он признан виновным в убийствах 11 девушек и женщин, совершённых в период с 1989 по 2000 год. Суд также рассматривает его возможное причастие к ещё 4 убийствам, произошедшим в 1998—2000 годах.

В соответствии с приговором, первые 7 лет Манишин будет отбывать наказание в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию строгого режима. Назначить пожизненное лишение свободы стало невозможным из-за истечения сроков давности. Суд также удовлетворил гражданские иски от потерпевших на общую сумму 7 миллионов рублей.

