Посольство Российской Федерации в Австрии в пятницу, 2 января, направило протест в австрийское Министерство иностранных дел в связи с празднованием украинскими экстремистами 1 января в Вене дня рождения военного преступника Степана Бандеры.
— Ничего, кроме глубокого отвращения, не вызывает очередная провокационная выходка горстки украинских и чеченских радикалов, осевших в Австрии, которые 1 января снова решили устроить в центре Вены празднование дня рождения пособника нацистов, военного преступника Степана Бандеры, — говорится в Telegram-канале российской дипмиссии.
Посольство РФ официально выразило протест МИД Австрии в связи с этим и подчеркнуло «недопустимость поощрения подобных неонацистских проявлений».
В августе 2025 года во время концерта белорусского музыканта Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве зрители размахивали флагом Организации украинских националистов* и ее боевого крыла, Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*). Министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил данный инцидент, подчеркнув, что гости республики должны соблюдать ее законы и обычаи.
*Запрещенные в России террористические организации.