Посольство РФ в Вене направило протест из-за празднования дня рождения Бандеры

В августе 2025 года во время концерта белорусского музыканта Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве зрители размахивали флагом Организации украинских националистов* и ее боевого крыла, Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*). Министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил данный инцидент, подчеркнув, что гости республики должны соблюдать ее законы и обычаи.