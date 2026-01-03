Дмитриев унизил главу евродипломатии Каллас после слов о войне с РФ и Китаем

Поводом для комментария стало видео, которое ранее опубликовал один из пользователей соцсетей. На записи Кая Каллас рассуждает о том, как странам Евросоюза подходить к рискам в отношениях с Пекином. Она ставит вопрос, может ли ЕС брать на себя новые обязательства по противодействию КНР, если текущие меры давления на Россию, по ее словам, не дают ожидаемого результата. Дмитриев связал эту логику с возможной подготовкой обсуждения более жесткого курса в отношении двух стран, включая силовые сценарии.