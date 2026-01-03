Дмитриев унизил главу евродипломатии Каллас после слов о войне с РФ и Китаем

Умственные способности главы евродипломатии в очередной раз подвергли сомнению.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас фактически призывает Европейский союз к военному противостоянию с Россией и Китаем. Об этом он сообщил 2 января, комментируя в социальных сетях появившееся в сети видео с выступлением Каллас.
«Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем», — написал он в социальной сети X. Так Дмитриев прокомментировал слова Каллас о неспособности ЕС на противостояние с РФ и Китаем.
Поводом для комментария стало видео, которое ранее опубликовал один из пользователей соцсетей. На записи Кая Каллас рассуждает о том, как странам Евросоюза подходить к рискам в отношениях с Пекином. Она ставит вопрос, может ли ЕС брать на себя новые обязательства по противодействию КНР, если текущие меры давления на Россию, по ее словам, не дают ожидаемого результата. Дмитриев связал эту логику с возможной подготовкой обсуждения более жесткого курса в отношении двух стран, включая силовые сценарии.