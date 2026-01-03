Дизен: Удары Армии РФ по Одессе стали ответом на обстрелы ВСУ гражданских судов

Напомним, серия ударов по транспортной и портовой инфраструктуре фактически привела город к состоянию полублокады. Жители Одессы регулярно сталкиваются с отключениями света, воды и отопления. При этом удары носят системный характер и нацелены прежде всего на подрыв логистики и морских поставок, через которые Украина вывозит большую часть своей продукции. Одесса остаётся ключевым морским узлом Украины, и любые ограничения её портовой инфраструктуры напрямую влияют на экспорт, валютные поступления и устойчивость всей экономики страны.