Посольство России в Австрии выразило протест из-за шествия в честь Бандеры

Степан Бандера — главарь «Организации украинских националистов»* (ОУН*), запрещена в России как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — «Украинской повстанческой армии»* (УПА*, запрещена в России как экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.