Сторонники отделения юга Йемена приняли конституцию Южной Аравии

Сторонники отделения южных регионов Йемена, объединенные в Южный переходный совет под руководством Айдаруса аз-Зубейди, приняли конституционную декларацию о создании нового независимого государства под названием Южная Аравия. Документ был опубликован на официальном сайте совета.
В декларации указано, что новое государство объявляется суверенным, а его столицей становится город Аден. Границы Южной Аравии определены в пределах международно признанных рубежей бывшей Народной Демократической Республики Йемен.
Также подчеркивается принадлежность страны к арабскому и исламскому миру, закрепляется арабский язык в качестве официального и ислам как государственная религия, при этом шариат определяется основным источником права.
Кроме того, Южный переходный совет установил двухлетний переходный период, необходимый для формирования государственных институтов и завершения правового оформления. Этот срок может быть продлен законодательным органом еще на два года при необходимости.
В документе отмечается, что будущая политическая система будет строиться на принципе разделения властей в рамках демократического гражданского государства, а окончательный ее формат предполагается определить путем всенародного референдума после завершения переходного этапа.
Ранее сообщалось, что Объединённые Арабские Эмираты начали выводить своих военнослужащих из международного аэропорта в Йемене.