Зарплата главы ЕЦБ Лагард оказалась более чем на 50% выше указанной в отчёте

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард получает зарплату на 50% больше официально заявленной суммы. Таким образом, она является чиновником с самым высоким доходом в структурах ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times.

Источник: Life.ru

«Одна только базовая зарплата Лагард делает её самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС» — уточняется в публикации.

Согласно расчётам издания, фактический доход главы ЕЦБ в 2024 году составил около 726 тыс. евро. Эта сумма на 56% выше базовой зарплаты в 466 тысяч евро, указанной ведомством в годовом отчёте.

По данным издания, Кристин Лагард зарабатывает почти в четыре раза больше, чем глава ФРС Джером Пауэлл.

