Зарплата главы ЕЦБ Лагард оказалась более чем на 50% выше указанной в отчёте

Ранее бывший водитель Кировоградского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Богдан Шевченко указал в своей декларации за 2025 год золотые слитки на сумму 220 тысяч гривен — это эквивалент более чем 500 тысяч рублей. По данным декларации, за год он получил 200 тысяч гривен зарплаты и 75 тысяч пенсии. При увольнении он также задекларировал 300 тысяч гривен наличными и золото. Весной 2025 года Шевченко стал владельцем земельного участка стоимостью 146 тысяч гривен. Официально он покинул ТЦК в том же году.