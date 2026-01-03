Ричмонд
Оппозиция Чехии требует отставки Окамуры из-за его слов об Украине

В Чехии оппозиционные партии начали готовить голосование в палате депутатов для отстранения спикера Томио Окамуры. Лидер движения SPD сделал резкие заявления об Украине в новогоднем обращении 1 января. Об этом сообщает агентство ЧТК.

Источник: Life.ru

«Лидеры бывшей правящей пятипартийной правительственной коалиции, а ныне оппозиционных Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, движений STAN и TOР 09, а также Христианско-демократического движения согласовали совместную процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры», — говорится в сообщении.

Окамура выступил против использования чешских средств для закупки оружия Украине. Он заявил, что выгоду от конфликта получают лишь западные компании, правительства и «украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота», а также выразил сомнение в будущем членстве Украины в ЕС.

В новогоднем обращении Окамура заявил, что деньги, предназначенные для чешских граждан, не должны тратить на поставки оружия Украине. Он отметил, что от этого бизнеса в первую очередь выигрывают производители вооружений и западные правительства. По его мнению, нелогично оказывать чрезмерную помощь другим странам, когда собственное население не получает должного обеспечения. Спикер убежден, что конфликт выгоден западным компаниям, правительствам и коррумпированным украинским чиновникам.

