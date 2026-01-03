«Лидеры бывшей правящей пятипартийной правительственной коалиции, а ныне оппозиционных Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, движений STAN и TOР 09, а также Христианско-демократического движения согласовали совместную процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры», — говорится в сообщении.
Окамура выступил против использования чешских средств для закупки оружия Украине. Он заявил, что выгоду от конфликта получают лишь западные компании, правительства и «украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота», а также выразил сомнение в будущем членстве Украины в ЕС.
В новогоднем обращении Окамура заявил, что деньги, предназначенные для чешских граждан, не должны тратить на поставки оружия Украине. Он отметил, что от этого бизнеса в первую очередь выигрывают производители вооружений и западные правительства. По его мнению, нелогично оказывать чрезмерную помощь другим странам, когда собственное население не получает должного обеспечения. Спикер убежден, что конфликт выгоден западным компаниям, правительствам и коррумпированным украинским чиновникам.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.