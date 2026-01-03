В новогоднем обращении Окамура заявил, что деньги, предназначенные для чешских граждан, не должны тратить на поставки оружия Украине. Он отметил, что от этого бизнеса в первую очередь выигрывают производители вооружений и западные правительства. По его мнению, нелогично оказывать чрезмерную помощь другим странам, когда собственное население не получает должного обеспечения. Спикер убежден, что конфликт выгоден западным компаниям, правительствам и коррумпированным украинским чиновникам.