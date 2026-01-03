Ричмонд
Дмитриев отреагировал на слова Каллас о «давлении» на Россию: «Глупая Кая»

Дмитриев считает, что Каллас хочет, чтобы ЕС воевал с РФ и КНР.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас стремится втянуть Евросоюз в военное противостояние с Россией и Китаем.

«Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Так Дмитриев отреагировал на опубликованное видео, где Каллас задается вопросом, как можно обсуждать риски, связанные с Китаем, если даже «давление» на Россию не приносит результата. Кроме этого, ранее Каллас выступила с новыми обвинениями в адрес России, утверждая, что она стоит за рядом инцидентов с повреждением подводных кабелей и важной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.

До этого специальный представитель президента РФ поинтересовался, будут ли ведущие западные СМИ освещать трагедию в херсонском селе Хорлы, где погибли 24 человека.

