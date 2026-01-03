Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас стремится втянуть Евросоюз в военное противостояние с Россией и Китаем.
«Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем», — написал Дмитриев в социальной сети X.
Так Дмитриев отреагировал на опубликованное видео, где Каллас задается вопросом, как можно обсуждать риски, связанные с Китаем, если даже «давление» на Россию не приносит результата. Кроме этого, ранее Каллас выступила с новыми обвинениями в адрес России, утверждая, что она стоит за рядом инцидентов с повреждением подводных кабелей и важной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.
До этого специальный представитель президента РФ поинтересовался, будут ли ведущие западные СМИ освещать трагедию в херсонском селе Хорлы, где погибли 24 человека.