Посольство РФ выразило протест Австрии из-за акции в честь Бандеры

Украинские радикалы устроили акцию в Вене на Новый год.
Посольство России направило официальный протест в МИД Австрии из-за проведения в Вене 1 января акции в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщают российские СМИ.
«Ничего, кроме глубокого отвращения, не вызывает очередная провокационная выходка горстки украинских и ичкерийских радикалов, осевших в Австрии. В связи с произошедшим посольство России в Австрии официально выразило протест Министерству иностранных дел Австрии», — отметили в посольстве РФ, заявление приводит ТАСС.
Диппредставительство заявило, что такие действия недопустимы на территории страны, пережившей трагедию нацизма. В дипмиссии также указали, что чествование Бандеры противоречит международным обязательствам по борьбе с героизацией нацизма и его пособников.