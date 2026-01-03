Sohu: Польша получила отпор России после инцидента с консульством в Гданьске

Польша получила «мощный отпор» в дипломатическом скандале с РФ, который произошел из-за инцидента со зданием консульства в Гданьске. Об этом написали журналисты китайского издания Sohu.
Авторы статьи напомнили, что польские власти объявили о закрытии российского консульства и хотели получить доступ внутрь, но технический персонал заперся там и отказался пускать кого-либо.
Китайские журналисты отметили, что Варшава была в ярости из-за случившегося.
— Напряженность между Польшей и РФ вышла за рамки этого здания, — сказано в статье, передает портал АБН24.
21 ноября сейм Польши принял резолюцию, согласно которой правительство страны должно перенести здание посольства России в Варшаве. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты. В поддержку проекта выступили 439 депутатов, еще один воздержался от голосования. Против никто не высказался. Так, сейм призвал кабинет министров Польши предпринять шаги по переносу российского посольства в Варшаве «при соблюдении международного права».