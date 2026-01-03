Sohu: Польша получила отпор России после инцидента с консульством в Гданьске

21 ноября сейм Польши принял резолюцию, согласно которой правительство страны должно перенести здание посольства России в Варшаве. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты. В поддержку проекта выступили 439 депутатов, еще один воздержался от голосования. Против никто не высказался. Так, сейм призвал кабинет министров Польши предпринять шаги по переносу российского посольства в Варшаве «при соблюдении международного права».