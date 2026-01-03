Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sohu: Польша получила отпор России после инцидента с консульством в Гданьске

Польша получила «мощный отпор» в дипломатическом скандале с РФ, который произошел из-за инцидента со зданием консульства в Гданьске. Об этом написали журналисты китайского издания Sohu.

Польша получила «мощный отпор» в дипломатическом скандале с РФ, который произошел из-за инцидента со зданием консульства в Гданьске. Об этом написали журналисты китайского издания Sohu.

Авторы статьи напомнили, что польские власти объявили о закрытии российского консульства и хотели получить доступ внутрь, но технический персонал заперся там и отказался пускать кого-либо.

Китайские журналисты отметили, что Варшава была в ярости из-за случившегося.

— Напряженность между Польшей и РФ вышла за рамки этого здания, — сказано в статье, передает портал АБН24.

21 ноября сейм Польши принял резолюцию, согласно которой правительство страны должно перенести здание посольства России в Варшаве. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты. В поддержку проекта выступили 439 депутатов, еще один воздержался от голосования. Против никто не высказался. Так, сейм призвал кабинет министров Польши предпринять шаги по переносу российского посольства в Варшаве «при соблюдении международного права».