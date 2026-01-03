Томио Окамура, возглавляющий правящую коалиционную партию SPD («Свобода и прямая демократия»), в своём новогоднем видеообращении раскритиковал поставки оружия Украине, заявив, что в продолжении конфликта заинтересованы «западные фирмы и правительства и украинские воры вокруг хунты Зеленского». Его слова вызвали серьёзную обеспокоенность президента Чехии Петра Павла, который отметил, что такие высказывания подрывают доверие международных партнёров и пообещал обсудить ситуацию с главой правительства.