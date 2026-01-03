Посольство РФ в Австрии выразило протест из-за празднования дня рождения Бандеры в Вене

В своём заявлении, опубликованном в Telegram-канале, дипломатическая миссия решительно осудила подобные действия, расценив их как недопустимое поощрение неонацистских проявлений и попустительство со стороны местных властей. Посольство подчеркнуло, что подобные мероприятия являются прямым оскорблением памяти жертв нацизма и грубым вызовом общественной морали.