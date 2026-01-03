Посольство РФ в Австрии выразило протест из-за празднования дня рождения Бандеры в Вене

Посольство Российской Федерации в Австрии направило официальный протест в МИД Австрии в связи с проведением в центре Вены праздничного шествия, приуроченного ко дню рождения Степана Бандеры. Акция была организована 1 января группой украинских радикалов, проживающих в стране.
В своём заявлении, опубликованном в Telegram-канале, дипломатическая миссия решительно осудила подобные действия, расценив их как недопустимое поощрение неонацистских проявлений и попустительство со стороны местных властей. Посольство подчеркнуло, что подобные мероприятия являются прямым оскорблением памяти жертв нацизма и грубым вызовом общественной морали.
Степан Бандера — руководитель «Организации украинских националистов»* (ОУН* — террористическая организация, запрещенная в РФ), и один из инициаторов создания «Украинской повстанческой армии»* (УПА* — террористическая организация, запрещенная в РФ).
Ранее сообщалось, что Польша призвала Украину снести памятники Бандере.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ.