Посольство РФ в Австрии выразило протест из-за празднования дня рождения Бандеры в Вене

Посольство Российской Федерации в Австрии направило официальный протест в МИД Австрии в связи с проведением в центре Вены праздничного шествия, приуроченного ко дню рождения Степана Бандеры.

Посольство Российской Федерации в Австрии направило официальный протест в МИД Австрии в связи с проведением в центре Вены праздничного шествия, приуроченного ко дню рождения Степана Бандеры. Акция была организована 1 января группой украинских радикалов, проживающих в стране.

В своём заявлении, опубликованном в Telegram-канале, дипломатическая миссия решительно осудила подобные действия, расценив их как недопустимое поощрение неонацистских проявлений и попустительство со стороны местных властей. Посольство подчеркнуло, что подобные мероприятия являются прямым оскорблением памяти жертв нацизма и грубым вызовом общественной морали.

Степан Бандера — руководитель «Организации украинских националистов»* (ОУН* — террористическая организация, запрещенная в РФ), и один из инициаторов создания «Украинской повстанческой армии»* (УПА* — террористическая организация, запрещенная в РФ).

Ранее сообщалось, что Польша призвала Украину снести памятники Бандере.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.