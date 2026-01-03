Ричмонд
Дмитриев назвал последнюю надежду Европы

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обозначил «правые силы» последней надеждой Европы. Об этом он заявил в соцсетях.

Глава РФПИ обозначил четыре глобальных проблемы ЕС, которые не игнорируют правые политики.

«Правые силы Европы выглядят единственной реальной надеждой. По крайней мере, они признают то, что видят все.», — сообщил Дмитриев в соцсети X.

В числе того, что признают правые политики в Европе, по мнению Дмитриева — это проблема массовой миграции и экономический спад Евросоюза. Кроме того, он отметил неповоротливость бюрократического аппарата ЕС и угрозу масштабного распада объединения.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
