Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран призвал Совбез и генсека ООН осудить безрассудные угрозы США

ООН, 3 янв — РИА Новости. Иран призывает Совет безопасности и генсека ООН Антониу Гутерреша осудить «безрассудные и провокационные» угрозы американского президента Дональда Трампа о готовности «помочь» протестующим в ИРИ, письмо миссии страны при Всемирной Организации есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Трамп заявил в пятницу, что если Иран будет «убивать мирных протестующих», то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к председателю СБ (в январе — Сомали) и генсеку Организации отметил, что заявления президента США «равносильны подстрекательству к насилию, беспорядкам и террористическим актам внутри Ирана».

«ИРИ вновь обращает внимание на ответственность генерального секретаря и Совета безопасности, а также, в частности, его ответственных членов, в соответствии с Уставом ООН, недвусмысленно и решительно осудить эти безрассудные и провокационные заявления президента США в адрес Ирана как серьезное нарушение целей и принципов Устава ООН; потребовать, чтобы США незамедлительно выполнили свои обязательства по Уставу и международному праву, прекратили любые угрозы или применение силы и исполняли свои обязанности как постоянного члена Совета безопасности в соответствии с целями и принципами ООН», — говорится в письме.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты — иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.

Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад — до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года — неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше