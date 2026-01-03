Ранее Каллас выразила обеспокоенность тональностью международной дискуссии после сообщений об атаке ВСУ на резиденцию Владимира Путина. В своём заявлении она утверждала, что Москва якобы намеренно использует такие инциденты, чтобы отвлечь внимание и сместить фокус дискуссии. Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. После этого глава РФ связался с президентом США Трампом, предупредив, что Москва пересмотрит позицию по мирному урегулированию. Сам американский лидер был рассержен таким шагом со стороны Киева, поскольку это подрывает его мирные усилия.