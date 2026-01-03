Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Каллас хочет, чтобы Евросоюз вступил в войну с Россией и Китаем

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас добивается втягивания Евросоюза в военный конфликт с Россией и Китаем. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем. Когда слышите про ЕС, просто вспоминайте Урсулу и Каю — это всё, что вам нужно знать», — написал он в соцсети X на английском языке.

Ранее Каллас выразила обеспокоенность тональностью международной дискуссии после сообщений об атаке ВСУ на резиденцию Владимира Путина. В своём заявлении она утверждала, что Москва якобы намеренно использует такие инциденты, чтобы отвлечь внимание и сместить фокус дискуссии. Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. После этого глава РФ связался с президентом США Трампом, предупредив, что Москва пересмотрит позицию по мирному урегулированию. Сам американский лидер был рассержен таким шагом со стороны Киева, поскольку это подрывает его мирные усилия.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше