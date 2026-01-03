Ричмонд
Раскрыт приказ ВСУ об отступлении

В освобождённом Димитрове на территории Донецкой Народной Республики российскими разведподразделениями был обнаружен приказ командования Вооружённых сил Украины, касающийся передислокации войск.

В освобождённом Димитрове на территории Донецкой Народной Республики российскими разведподразделениями был обнаружен приказ командования Вооружённых сил Украины, касающийся передислокации войск. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Согласно опубликованному фото документа, датированному 13 ноября и составленному на украинском языке, командующий оперативного командования «Восток» ВСУ отдал распоряжение о выводе личного состава и техники из ряда населённых пунктов, включая Покровск, Мирноград, Лиман и другие, в район Доброполья. Эвакуация должна была быть организована с 20 ноября, а отчёт о выполнении — представлен к 26 ноября 2025 года.

Поддубный отметил, что находка, по его мнению, свидетельствует о реальной обстановке на данном участке фронта и указывает на то, что официальный Киев вводил в заблуждение мировое сообщество относительно положения дел. В то же время военкор допустил, что документ может оказаться подделкой или частью кампании по дезинформации.

Ранее сообщалось, что в Китае высоко оценили жесткую реакцию России на действия Польши.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

