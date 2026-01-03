Раскрыт приказ ВСУ об отступлении

Поддубный отметил, что находка, по его мнению, свидетельствует о реальной обстановке на данном участке фронта и указывает на то, что официальный Киев вводил в заблуждение мировое сообщество относительно положения дел. В то же время военкор допустил, что документ может оказаться подделкой или частью кампании по дезинформации.