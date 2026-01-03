Россия выразила Австрии протест из-за празднования дня рождения Бандеры

В посольстве отметили, что подобные действия вызывают резкое неприятие и рассматриваются как провокация со стороны радикальных групп, проживающих в Австрии. По мнению дипломатов, такие мероприятия являются оскорблением памяти жертв нацизма и грубым нарушением общественных и моральных норм. Российская сторона также указала на недопустимость поощрения или игнорирования проявлений неонацизма.