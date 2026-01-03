Россия выразила Австрии протест из-за празднования дня рождения Бандеры

Посольство России в Австрии направило официальный протест в Министерство иностранных дел республики в связи с акцией, проведенной 1 января в Вене украинскими радикальными активистами. Поводом стало празднование дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщили в российской дипломатической миссии.
В посольстве отметили, что подобные действия вызывают резкое неприятие и рассматриваются как провокация со стороны радикальных групп, проживающих в Австрии. По мнению дипломатов, такие мероприятия являются оскорблением памяти жертв нацизма и грубым нарушением общественных и моральных норм. Российская сторона также указала на недопустимость поощрения или игнорирования проявлений неонацизма.
Кроме того, в дипмиссии выразили осуждение факта проведения акции при отсутствии должной реакции со стороны местных властей. В посольстве подчеркнули, что реальная роль Бандеры в истории подробно отражена в информационных материалах, размещенных на официальных ресурсах российского представительства.
Ранее польский политик Якуб Климас призвал потребовать от Украины сноса памятников украинскому националисту Степану Бандере как условие продолжения помощи от Польши.