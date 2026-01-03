Сторонники отделения юга в Йемене приняли Конституцию Южной Аравии

«Государство Южная Аравия является суверенным государством со столицей в Адене. Границы этого государства совпадают с международными границами бывшей Народной Демократической Республики Йемен», — говорится в документе на сайте совета.
Согласно декларации, страна входит в арабский и исламский мир, государственный язык — арабский, религия — ислам, а шариат — главный источник права.
Совет назначил двухлетний переходный период для формирования госорганов. При необходимости его могут продлить ещё на два года. После переходного этапа народ решит формат политической системы на всенародном референдуме.
В конце года Объединённые Арабские Эмираты вывели из Йемена войска, которые выполняли антитеррористические задачи на территории республики. Перед этим арабская коалиция под предводительством Саудовской Аравии нанесла удар по военному грузу, который был доставлен в один из портов Йемена из ОАЭ. После этого операцию объявили завершённой, а порт вернулся к штатному режиму работы. Отмечается, что гражданские не пострадали.
