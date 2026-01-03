Сторонники отделения юга в Йемене приняли Конституцию Южной Аравии

В конце года Объединённые Арабские Эмираты вывели из Йемена войска, которые выполняли антитеррористические задачи на территории республики. Перед этим арабская коалиция под предводительством Саудовской Аравии нанесла удар по военному грузу, который был доставлен в один из портов Йемена из ОАЭ. После этого операцию объявили завершённой, а порт вернулся к штатному режиму работы. Отмечается, что гражданские не пострадали.