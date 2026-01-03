Посол КНР в РФ: США подорвут мир и стабильность продажами оружия Тайваню

«Американская сторона публично объявила о планах продажи Тайваню крупной партии современного вооружения, что грубо нарушает принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно наносит ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности Китая, существенно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и посылает крайне ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за “независимость Тайваня”, — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что «китайская сторона решительно возражает и осуждает эти действия» и уже «сделала американской стороне серьезный протест».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что страны Запада «не прочь поживиться» тайваньскими деньгами и технологиями. Министр подчеркнул, что «дорогостоящее американское оружие Тайбэю продается по рыночным ценам», а требование перенести производство полупроводников на территорию США может рассматриваться и как «принуждение к перераспределению доходов, своеобразная форма отъема бизнеса».