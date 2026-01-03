Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол КНР в РФ: США подорвут мир и стабильность продажами оружия Тайваню

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, продавая оружие Тайбэю. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Источник: AP 2024

«Американская сторона публично объявила о планах продажи Тайваню крупной партии современного вооружения, что грубо нарушает принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно наносит ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности Китая, существенно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и посылает крайне ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за “независимость Тайваня”, — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что «китайская сторона решительно возражает и осуждает эти действия» и уже «сделала американской стороне серьезный протест».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что страны Запада «не прочь поживиться» тайваньскими деньгами и технологиями. Министр подчеркнул, что «дорогостоящее американское оружие Тайбэю продается по рыночным ценам», а требование перенести производство полупроводников на территорию США может рассматриваться и как «принуждение к перераспределению доходов, своеобразная форма отъема бизнеса».

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше