В РФ предложили применить опыт советской антиалкогольной кампании 80-х годов

«Мы не должны повторить негативный опыт, а позитивный — должны повторять. Потому что в конечном счёте ограничение продажи алкоголя привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста», — приводит ТАСС слова Рыбальченко.
Он назвал демографические итоги советской антиалкогольной кампании выдающимися.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев поддержал временное ограничение продажи алкоголя в праздники. В Туве и отдельных районах Иркутской области спиртное можно купить только в ресторанах. Аналогичные меры действуют в Кировской и Вологодской областях. Власти объясняют эти меры необходимостью обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.