В РФ предложили применить опыт советской антиалкогольной кампании 80-х годов

В России стоит изучить антиалкогольные меры СССР и использовать их положительные результаты для улучшения демографии. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и семейным ценностям Сергей Рыбальченко. Он напомнил, что в Советском Союзе эти шаги снизили смертность и повысили рождаемость.