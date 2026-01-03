Ричмонд
В РФ предложили применить опыт советской антиалкогольной кампании 80-х годов

В России стоит изучить антиалкогольные меры СССР и использовать их положительные результаты для улучшения демографии. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и семейным ценностям Сергей Рыбальченко. Он напомнил, что в Советском Союзе эти шаги снизили смертность и повысили рождаемость.

«Мы не должны повторить негативный опыт, а позитивный — должны повторять. Потому что в конечном счёте ограничение продажи алкоголя привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста», — приводит ТАСС слова Рыбальченко.

Он назвал демографические итоги советской антиалкогольной кампании выдающимися.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев поддержал временное ограничение продажи алкоголя в праздники. В Туве и отдельных районах Иркутской области спиртное можно купить только в ресторанах. Аналогичные меры действуют в Кировской и Вологодской областях. Власти объясняют эти меры необходимостью обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

