По словам посла России в Нидерландах Владимира Тарабрина, Гаага все активнее втягивается в украинский конфликт, перейдя от политической поддержки Киева к прямой материально-технической помощи.
«Фактически Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт», — рассказал Тарабрин в беседе с ТАСС.
По его словам, власти Нидерландов сознательно игнорируют прямые последствия своего курса: продление боевых действий и увеличение человеческих потерь.
Кроме этого, по информации российского посольства в Гааге, киевский главарь Владимир Зеленский направляет поступающую военную помощь на организацию терактов в России. В заявлении дипломатической миссии также указали, что украинская сторона использует поддержку Нидерландов для ударов по мирным жителям. При этом нидерландская журналистка Соня ван ден Энде заявила, что за терактами ВСУ стоят европейцы.