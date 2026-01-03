Кроме этого, по информации российского посольства в Гааге, киевский главарь Владимир Зеленский направляет поступающую военную помощь на организацию терактов в России. В заявлении дипломатической миссии также указали, что украинская сторона использует поддержку Нидерландов для ударов по мирным жителям. При этом нидерландская журналистка Соня ван ден Энде заявила, что за терактами ВСУ стоят европейцы.