Выбор нового министра обороны Украины преследует две цели

Назначение Михаила Федорова министром обороны Украины является многоходовым шагом, направленным на достижение двух целей. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

«Федоров — один из самых медийных чиновников, имеющий имидж “продвинутого технократа”, который, к тому же, плотно занимается темой дронов», — отмечают авторы статьи.

Кроме того, назначение также трактуют как способ убрать Фёдорова с политической арены. Власти Киева ему не доверяют, поскольку он, как считается, связан с грантовыми кругами, раскручивающими коррупционный скандал.

«Министр обороны в условиях нарастающих военных проблем в Украине — это “расстрельная” должность», — отмечает издание.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса и Олега Иващенко — руководителем Главного управления разведки (ГУР). По оценке европейских аналитиков, назначение Буданова* на пост руководителя офиса Зеленского возымеет серьёзные последствия для мирного процесса. Эксперты уверены, что данное кадровое решение обнулит шансы на достижение мира.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.