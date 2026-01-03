«Федоров — один из самых медийных чиновников, имеющий имидж “продвинутого технократа”, который, к тому же, плотно занимается темой дронов», — отмечают авторы статьи.
Кроме того, назначение также трактуют как способ убрать Фёдорова с политической арены. Власти Киева ему не доверяют, поскольку он, как считается, связан с грантовыми кругами, раскручивающими коррупционный скандал.
«Министр обороны в условиях нарастающих военных проблем в Украине — это “расстрельная” должность», — отмечает издание.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса и Олега Иващенко — руководителем Главного управления разведки (ГУР). По оценке европейских аналитиков, назначение Буданова* на пост руководителя офиса Зеленского возымеет серьёзные последствия для мирного процесса. Эксперты уверены, что данное кадровое решение обнулит шансы на достижение мира.
*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.