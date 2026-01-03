Шерпа РФ Лукаш: США выступают против торговых санкций к РФ

«Один из приоритетов в торговой повестке США — торговля сельскохозяйственными товарами и продовольствием не должна использоваться как оружие. Под этим подразумеваются прежде всего ограничительные меры, которые используются против нашей страны недружественными государствами», — сообщила Лукаш в беседе с РИА Новости.