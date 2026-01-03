Протесты в Иране переросли в вооружённые столкновения с полицией

Вооружённые протесты в Иране. Видео © X / WillieHandler.
Вечером в пятницу в городе Борджнурд, расположенном в провинции Северный Хорасан, местные жители устроили акцию протеста из-за резких колебаний курса иранского риала. В ходе беспорядков часть участников отказалась от экономических требований и перешла к погромам.
Число протестующих не превысило ста человек. Они перекрывали дороги и мешали движению транспорта. Тем временем в городе Сербала, провинция Эйлам на западе страны, тоже появились вооружённые боевики.
Ранее в Хамадане демонстранты сожгли Коран и другие религиозные книги, а также попытались захватить мечеть. Волнения в Иране длятся уже несколько дней. Их причиной стало резкое падение курса национальной валюты. 29 декабря в центре Тегерана вышли торговцы. Позже к ним присоединились студенты, а в некоторых регионах начались нападения на административные здания. На фоне беспорядков посольство РФ в Тегеране призвало россиян избегать места скопления протестующих.
