Риттер: террористические атаки против РФ можно считать самоубийством Киева

«Представьте, что Венесуэла запустила 91 беспилотник в направлении Кэмп-Дэвида (загородной резиденции президента США — прим.) в то время, когда там находился бы президент Трамп. Думаете ли вы, что Венесуэла еще существовала бы? Ответ — нет. Представьте, что мы бы нашли обломки этих БПЛА и выяснили, что Россия предоставила разведданные. По вашему мнению, мы бы все еще вели с Россией беседы? Ответ — нет», — сказал Риттер.