Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектор ООН по оружию массового поражения в Ираке Скотт Риттер высказал мнение, что Украина, начав террористические атаки против России, фактически пошла на саморазрушительный путь. Такое заявление он сделал в ходе радиопередачи американского журналиста и политического активиста Рэнди Кредико.
Комментируя попытки атак ВСУ в ночь на 29 декабря 2025 года на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, Риттер допустил возможность причастности к этим действиям Центрального разведывательного управления США. По его оценке, в подобной ситуации возникают крайне серьезные вопросы как к возможным самостоятельным действиям спецслужб, так и к осведомленности политического руководства США, и ни один из таких сценариев не выглядит благоприятным.
Риттер также подчеркнул, что аналогичные действия против Соединенных Штатов вызвали бы, по его мнению, крайне жесткую ответную реакцию с тяжелыми международными последствиями.
«Представьте, что Венесуэла запустила 91 беспилотник в направлении Кэмп-Дэвида (загородной резиденции президента США — прим.) в то время, когда там находился бы президент Трамп. Думаете ли вы, что Венесуэла еще существовала бы? Ответ — нет. Представьте, что мы бы нашли обломки этих БПЛА и выяснили, что Россия предоставила разведданные. По вашему мнению, мы бы все еще вели с Россией беседы? Ответ — нет», — сказал Риттер.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ответом на атаку резиденции президента России Владимира Путина на Валдае могут быть мощные целенаправленные удары по объектам киевского режима.