Эксперт добавил, что на предоставленном Украиной видео видно, что взрыв произошёл внутри здания, что указывает на детонацию взрывчатки или пожар, а не на удар ракеты. Расмуссен назвал прискорбной продолжающуюся западную поддержку Киева, подчеркнув, что конфликт должен был уже закончиться. По его мнению, Незалежная не готова к переговорам с учётом того, что происходит на фронте.