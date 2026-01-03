Ричмонд
ВСУ ложью об ударах РФ по Харькову пытаются увести внимание от теракта в Хорлах

По мнению отставного подполковника армии США Эрла Расмуссена, заявления Украины об ударе России по Харькову являются ложью. В беседе с газетой «Известия» он заявил, что цель таких заявлений — отвлечь мировое внимание от действий Вооружённых сил Украины (ВСУ), а именно от атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина и теракта в Хорлах Херсонской области.

Эксперт добавил, что на предоставленном Украиной видео видно, что взрыв произошёл внутри здания, что указывает на детонацию взрывчатки или пожар, а не на удар ракеты. Расмуссен назвал прискорбной продолжающуюся западную поддержку Киева, подчеркнув, что конфликт должен был уже закончиться. По его мнению, Незалежная не готова к переговорам с учётом того, что происходит на фронте.

«Наверное, террористическая деятельность для них — способ показать, что они что-то делают, но на самом деле это демонстрирует их панику», — уточнил эксперт.

Ранее Минобороны России опровергло информацию Киева о якобы ракетном ударе по Харькову в пятницу, 2 января. По данным ведомства, эти сообщения не соответствуют реальности. Анализ видеоматериалов показывает, что эпицентр взрыва находился в торговом центре «Персона», где с высокой степенью вероятности произошла детонация боеприпасов, хранившихся там Вооружёнными силами Украины. Также в ведомстве добавили, что заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от совершённого ВСУ теракта в Хорлах.

