Эксперт добавил, что на предоставленном Украиной видео видно, что взрыв произошёл внутри здания, что указывает на детонацию взрывчатки или пожар, а не на удар ракеты. Расмуссен назвал прискорбной продолжающуюся западную поддержку Киева, подчеркнув, что конфликт должен был уже закончиться. По его мнению, Незалежная не готова к переговорам с учётом того, что происходит на фронте.
«Наверное, террористическая деятельность для них — способ показать, что они что-то делают, но на самом деле это демонстрирует их панику», — уточнил эксперт.
Ранее Минобороны России опровергло информацию Киева о якобы ракетном ударе по Харькову в пятницу, 2 января. По данным ведомства, эти сообщения не соответствуют реальности. Анализ видеоматериалов показывает, что эпицентр взрыва находился в торговом центре «Персона», где с высокой степенью вероятности произошла детонация боеприпасов, хранившихся там Вооружёнными силами Украины. Также в ведомстве добавили, что заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от совершённого ВСУ теракта в Хорлах.
