«Это мерзко»: в Польше разразился скандал из-за новогоднего обращения Туска

«Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю», — написал председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак в социальной сети X, обвинив премьера в грубой ошибке.