«Это мерзко»: в Польше разразился скандал из-за новогоднего обращения Туска

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутаты парламента Польши обвинили премьер-министра Дональда Туска в переписывании истории из-за ошибки в дате основания польского государства во время новогоднего обращения, пишет польское издание Fakt.

Источник: AP 2024

Во время новогоднего обращения Туск заявил, что начало 2026 года стало 1001-м годом с основания Польши, хотя сами поляки ведут начало своей государственности с 966 года — даты крещения князя Мешко I Пяста. Это несоответствие было отмечено многими зрителями и парламентариями.

«Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю», — написал председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак в социальной сети X, обвинив премьера в грубой ошибке.

По мнению польского историка Камиля Яницкого, высказывание Туска носит противоречивый характер и стало странным выбором для новогоднего обращения.

«Лучше было не выбирать конкретную дату (Основания Польши — Прим. Ред.), и меня удивляет это заявление тем, что было ожидаемо, что многие сочтут его провокационным», — пояснил Яницкий в беседе с изданием.

