Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что правые политические силы в Европе сегодня выглядят единственной реальной альтернативой. По его оценке, именно они открыто признают ключевые проблемы, с которыми сталкивается Европейский союз.
Он отметил, что среди таких проблем — массовая миграция, экономический спад, чрезмерная бюрократия и общий системный кризис в ЕС. Дмитриев подчеркнул, что правые движения, по крайней мере, не игнорируют очевидные для общества вызовы.
Свою позицию он озвучил в комментарии к публикации в соцсети Х* итальянского профессора и юриста Альберто Алеманно, который утверждал, что Европейский союз подвергается критике именно из-за достигнутых успехов Европы.
Ранее Дмитриев обратил внимание, что ЕС увлечён продвижением ложных историй и подавлением дискуссий. Так он прокомментировал пост предпринимателя Павла Дурова о том, что Евросоюз оказывает давление на платформы, размещающие «неудобные или инакомыслящие высказывания».
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.