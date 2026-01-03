Ричмонд
Дмитриев: правые силы Европы признают всеобщий распад в ЕС

Глава РФПИ назвал правые силы Европы единственной реальной надеждой.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что правые политические силы в Европе сегодня выглядят единственной реальной альтернативой. По его оценке, именно они открыто признают ключевые проблемы, с которыми сталкивается Европейский союз.

Он отметил, что среди таких проблем — массовая миграция, экономический спад, чрезмерная бюрократия и общий системный кризис в ЕС. Дмитриев подчеркнул, что правые движения, по крайней мере, не игнорируют очевидные для общества вызовы.

Свою позицию он озвучил в комментарии к публикации в соцсети Х* итальянского профессора и юриста Альберто Алеманно, который утверждал, что Европейский союз подвергается критике именно из-за достигнутых успехов Европы.

Ранее Дмитриев обратил внимание, что ЕС увлечён продвижением ложных историй и подавлением дискуссий. Так он прокомментировал пост предпринимателя Павла Дурова о том, что Евросоюз оказывает давление на платформы, размещающие «неудобные или инакомыслящие высказывания».

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

