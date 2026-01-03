Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что правые политические силы в Европе сегодня выглядят единственной реальной альтернативой. По его оценке, именно они открыто признают ключевые проблемы, с которыми сталкивается Европейский союз.