Mehr: вооруженные группы людей вышли на улицы на западе Ирана

«Протест с боевым оружием», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Кроме того, в агентстве добавили, что правоохранители задержали участников массовых протестов и изъяли у них несколько единиц как холодного, так и огнестрельного оружия.
Агентство Fars 1 января сообщило о переросших в столкновения с полицией беспорядках в Иране. Тогда стало известно о трех погибших. В тот же день агентство Tasnim заявило, что митингующие сожгли в числе ряда религиозных книг Коран, а также мешали желающим посетить мечеть. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Вашингтон готов оказать помощь демонстрантам в случае, если Иран будет убивать мирных протестующих.
Посольство РФ в Иране обратилось к россиянам с призывом сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности на фоне протестных акций в стране. Также гражданам России порекомендовали не поддаваться возможным провокациям, а также воздержаться от фото- и видеосъемки до стабилизации обстановки.