Панкратов связал зажатость Стубба в заявлении о РФ с политическим давлением

Президент Финляндии Александр Стубб во время новогоднего обращения был напряжен, что может быть связано с внешнеполитическим давлением, сообщил в беседе с aif.ru профайлер Руслан Панкратов.
Специалист проанализировал видео новогоднего обращения Стубба и нашел в его поведении признаки стресса и внутреннего конфликта. Во время той же речи, напомним, финский президент заявил, что отношения России и Финляндии изменились навсегда.
«Совокупность невербальных сигналов указывает на несоответствие между ролевой маской и внутренним самочувствием. Внутреннее состояние может быть описано как комбинация рационально-волевого стремления выглядеть уверенным лидером с глубинной тревогой и ощущением загнанности внешнеполитическими и внутриполитическими обстоятельствами. На невербальном уровне это проявляется не в виде агрессивной или фанатичной убеждённости, а в образе напряжённого функционера системы, вынужденного озвучивать жёсткие установки, с которыми он не до конца психологически интегрировался», — пояснил эксперт.
Панкратов подчеркнул, что Стубб вынужден делать заявления, с которыми внутренне не согласен.
«Наблюдается повышенная чувствительность к давлению контекста и к бремени ответственности, при отсутствии внутреннего устойчивого чувства покоя. В терминах политической психологии перед нами не архетип карателя или харизматического мессианского лидера, а фигура перегруженного технократа-прагматика, который стал лицом курса, требующего от него проговаривать решения, переживаемые “через сжатые зубы”, а не как органическое продолжение собственного характера и глубинных убеждений», — добавил профайлер.
Ранее Стубб с кривым и мятым галстуком выдал свой страх перед Россией.