Панкратов связал зажатость Стубба в заявлении о РФ с политическим давлением

«Совокупность невербальных сигналов указывает на несоответствие между ролевой маской и внутренним самочувствием. Внутреннее состояние может быть описано как комбинация рационально-волевого стремления выглядеть уверенным лидером с глубинной тревогой и ощущением загнанности внешнеполитическими и внутриполитическими обстоятельствами. На невербальном уровне это проявляется не в виде агрессивной или фанатичной убеждённости, а в образе напряжённого функционера системы, вынужденного озвучивать жёсткие установки, с которыми он не до конца психологически интегрировался», — пояснил эксперт.