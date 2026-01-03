Что будет с Украиной в 2026 году

У Трампа в рукаве припрятан козырь — коррупционный скандал на Украине вспыхнет с новой силой, уверен руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Согласно данным Службы внешней разведки России, представители Украины все чаще перевозят семьи за рубеж, выводят туда средства. Это говорит о том, что в киевской верхушке нарастают пораженческие настроения, а это значит, что дальше начнется грызня всех против всех — они будут жрать друг друга», — сказал политолог.