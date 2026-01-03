Что будет с Украиной в 2026 году

Владимир Зеленский сохранит остатки Украины или окончательно разрушит страну.
Украина в 2026 году может либо спасти остатки государственности, либо упасть в еще большую пропасть. Самый лучший для Киева сценарий — завершение конфликта и проведение президентских выборов. Владимир Зеленский будет всячески этому сопротивляться, считают эксперты URA.RU, но для него уже заготовили новый коррупционный скандал и даже возможную революцию.
С чем Украина начала 2026 год.
Украина начала год в слабейшей с начала СВО позиции. ВСУ отступают на фронте по всем направлениям, теряя крупные города. На этом фоне США выделили Киеву на 2026 год лишь 400 млн долларов по программе закупки новых вооружений. Это рекордно низкий объем.
Европа пока не смогла финансировать Украину за счет российских активов.
Европа согласилась отправить Киеву в ближайшие два года 90 млрд евро под гарантии бюджета ЕС. Хотели больше, но не получилось — на саммите в декабре европейские политики не смогли уломать Бельгию на использование около 200 млрд евро замороженных активов России, хранящихся в депозитарии Euroclear. В финансировании Украины не будут участвовать Чехия, Венгрия и Словакия, они же выступали против грабежа российского имущества.
Оно и понятно — обычные европейцы стали чаще не просто высказывать свое недовольство, а устраивать акции протестов против отправок денег на Украину. А еще это сказывается на рейтингах. На выборах в Европе все чаще побеждают политики, выступающие против столь бездумных трат, ставя выше приоритеты своих стран.
Трамп открыто выступил против Зеленского.
Украине достается и от США. Американский лидер Дональд Трамп прямо указал Зеленскому, что пора проводить президентские выборы. Европа же, по словам американского лидера, занимается только разговорами, но ничего не делает для урегулирования конфликта. При этом у России сильные позиции, а Украина проигрывает, потеряв много территорий, открыто говорит Трамп.
Проблемы есть и внутри Украины. Осенью отгремел коррупционный скандал из-за которого из страны сбежал «кошелек Зеленского» Тимур Миндич, а Андрею Ермаку, занимавшему пост руководителя офиса президента Украины, пришлось уйти «по собственному желанию».
Украинцы старадают от насильственной мобилизации.
Никуда не пропало недовольство обычных украинцев сотрудниками ТЦК (аналог военкомата), хватающих людей на улице и заталкивающих их в микроавтобусы. Термин «бусификация», описывающий этот процесс, вызывает у украинцев только агрессию и возмущение. Остаются экономические и социальные проблемы, например, безработица и инфляция, общая усталость от конфликта.
Будущее будет неприятным.
Все ключевые аспекты, определяющие будущее Украины, зависят от завершения конфликта, считает заместитель директора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. Правда, оно в любом случае будет «крайне неприятным для Киева», речь идет о поражении на фронте.
«Приоритетным для будущего Украины будут итоги военного конфликта. Чем быстрее киевский режим пойдет на реальное, а не имитационное участие в переговорном процессе и быстрее примет российские условия, тем больше шансов на сохранение Украины в том или ином виде в качестве суверенного государства. Это касается и политической, и экономической, и гуманитарной, и демографической составляющих», — сказал политолог.
Куда тянут украинцы.
Экономика и политика Украины зависят от ситуации на мировой арене.
Пока боевые действия не остановлены, политика и экономика Украины будут опираться на происходящее на внешнем контуре, продолжил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. «Успех мирного трека зависит от давления Трампа на Киев и его партнеров в Европе. Если Трамп реально включит инструменты влияния — отказ от предоставления разведданных, сворачивание всей помощи, персональные санкции в отношении украинских или европейских политиков — тогда его усилия принесут результат», — заявил Скориков.
Зеленский будет забалтывать Штаты, чтобы максимально отсрочить президентские выборы на Украине и выход на какие-то переговоры, добавил Скориков. Цель Киева и Европы — дождаться выборов в самих США, которые пройдут уже осенью 2026 года.
«Зеленский и либеральные глобалисты из Европы ждут реванша демократов, чтобы Конгресс по итогам выборов стал неподконтролен Трампу. Дальше его как минимум можно сковать по рукам и ногам, как максимум — выйти на импичмент, полную дискредитацию Трампа, в том числе с обвинением его в работе на русских», — пояснил Скориков.
Новые детали скандала.
Коррупционный скандал вспыхнет с новой силой.
У Трампа в рукаве припрятан козырь — коррупционный скандал на Украине вспыхнет с новой силой, уверен руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Согласно данным Службы внешней разведки России, представители Украины все чаще перевозят семьи за рубеж, выводят туда средства. Это говорит о том, что в киевской верхушке нарастают пораженческие настроения, а это значит, что дальше начнется грызня всех против всех — они будут жрать друг друга», — сказал политолог.
Коррупционный скандал расширится после новогодней паузы, в конце января-феврале, полагает Шаповалов. На фоне давления Трампа Киев начал делать первые шаги по направлению к президентским выборам, но, с другой стороны, есть понимание, что Зеленский попытается их сфальсифицировать.
«Это может привести к эскалации внутриполитического кризиса и устранению группы Зеленского от власти путем электоральной революции. Такой сценарий возможен, но только при поддержке западных сил: Вашингтона, Лондона», — поделился мнением Шаповалов.
Киеву нужны российские деньги.
Фицо и Орбан окажутся под прицелом.
Еще одна важная тема для Украины — финансовая помощь Запада и поставки оружия с техникой. «У Киева сейчас достаточно денег для ведения военных действий в нынешнем темпе обороны максимум на два года», — спрогнозировал Скориков.
Поэтому тема «репарационного кредита» Украине за счет российских активов станет одной из главных тем обсуждения в Евросоюзе, заявил Скориков. Брюссель будет бороться с неподконтрольной силой — пытаться победить Виктора Орбана на выборах в Венгрии в 2026 году, устраивать протестные акции против Роберта Фицо в Словакии — для принятия нужных решений по Украине.
Экономическая помощь Украине со стороны Европы тесно связана с поставками оружия и техники. «Ситуация складывается так, что финансирование Украины будет минимальным. Это не позволит киевскому режиму на достаточном уровне решать военные задачи», — резюмировал Шаповалов.