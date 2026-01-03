Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что правые политические силы в Европе в настоящее время выглядят как единственная реальная надежда для континента.
По его мнению, это связано с тем, что они открыто признают ключевые проблемы, очевидные для всех: массовую миграцию, экономический спад, чрезмерную бюрократию и общий распад внутри Европейского союза.
Свою позицию Дмитриев изложил в социальной сети X, комментируя пост итальянского юриста Альберто Алеманно, который утверждал, что критика в адрес ЕС является следствием его успешности.
Ранее Дмитриев заявил, что Каллас хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем.
