Дмитриев назвал правые силы Европы единственной надеждой на спасение

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что правые политические силы в Европе в настоящее время выглядят как единственная реальная надежда для континента.

По его мнению, это связано с тем, что они открыто признают ключевые проблемы, очевидные для всех: массовую миграцию, экономический спад, чрезмерную бюрократию и общий распад внутри Европейского союза.

Свою позицию Дмитриев изложил в социальной сети X, комментируя пост итальянского юриста Альберто Алеманно, который утверждал, что критика в адрес ЕС является следствием его успешности.

Ранее Дмитриев заявил, что Каллас хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем.

