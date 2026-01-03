Дмитриев назвал правые силы Европы единственной надеждой ЕС

«На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда. По крайней мере, они признают то, что видно всем: массовую миграцию, экономический спад, удручающую бюрократию и всеобщий распад в ЕС», — сообщил Дмитриев.
Ранее Дмитриев прокомментировал заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своей публикации он иронично назвал жителей стран Евросоюза «бедными европейцами». Поводом для такой реакции стало обещание фон дер Ляйен активизировать в 2026 году борьбу с кризисными тенденциями, которые она охарактеризовала как «самоубийство западной цивилизации». Дмитриев счёл подобную риторику показательной и выразил в своём посте скептическое отношение к перспективам подобной «борьбы», намекая на глубину системных проблем, с которыми столкнулся Евросоюз.
