Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев назвал правые силы Европы единственной надеждой ЕС

Реальная надежда для Европы сегодня — это правые политические силы. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он отметил, что только они открыто признают серьёзные проблемы ЕС, включая массовую миграцию и экономический спад. Об этом Дмитриев написал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда. По крайней мере, они признают то, что видно всем: массовую миграцию, экономический спад, удручающую бюрократию и всеобщий распад в ЕС», — сообщил Дмитриев.

Ранее Дмитриев прокомментировал заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своей публикации он иронично назвал жителей стран Евросоюза «бедными европейцами». Поводом для такой реакции стало обещание фон дер Ляйен активизировать в 2026 году борьбу с кризисными тенденциями, которые она охарактеризовала как «самоубийство западной цивилизации». Дмитриев счёл подобную риторику показательной и выразил в своём посте скептическое отношение к перспективам подобной «борьбы», намекая на глубину системных проблем, с которыми столкнулся Евросоюз.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше