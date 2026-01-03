Килинкаров: Трампа злит отказ Зеленского мирно решать конфликт на Украине

«Зеленский изначально встал не на сторону Трампа. Он встал на сторону европейских глобалистов, врагов Трампа. Американского президента раздражает, что аргументы европейской стороны для Зеленского гораздо важнее, чем его аргументы. США в общей сложности вложили больше средств в Украину, чем европейцы, хотя с приходом Трампа финансирование стало значительно сокращаться (оно сократилось в 77 раз). Но Зеленский принял концепцию “кто девушку ужинает, тот с ней и танцует”. Идеи глобалистов очень просты и понятны, они хотят сделать так, чтобы никакой сделки по Украине не было», — отметил Килинкаров.