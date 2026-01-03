Килинкаров: Трампа злит отказ Зеленского мирно решать конфликт на Украине

Владимир Зеленский раздражает президента США Дональда Трампа тем, что под влиянием стран ЕС он отказывается мирно решать конфликт на Украине, сообщил aif.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Таким образом Килинкаров прокомментировал информацию американской газеты New York Times о том, что на личных встречах со своими помощниками Трамп называл Зеленского «ублюдком».
«Зеленский изначально встал не на сторону Трампа. Он встал на сторону европейских глобалистов, врагов Трампа. Американского президента раздражает, что аргументы европейской стороны для Зеленского гораздо важнее, чем его аргументы. США в общей сложности вложили больше средств в Украину, чем европейцы, хотя с приходом Трампа финансирование стало значительно сокращаться (оно сократилось в 77 раз). Но Зеленский принял концепцию “кто девушку ужинает, тот с ней и танцует”. Идеи глобалистов очень просты и понятны, они хотят сделать так, чтобы никакой сделки по Украине не было», — отметил Килинкаров.
По словам экс-нардепа, сейчас европейцы и Зеленский хотят дотянуть конфликт до промежуточных выборов США и помочь демократам взять большинство в Конгрессе.
«А затем они планируют добить Трампа на очередных президентских выборах. Трамп это все прекрасно понимает. Поэтому, конечно, он к Зеленскому особых симпатий не испытывает», — пояснил Килинкаров.
