В Польше начался скандал из-за заявления Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск столкнулся с критикой со стороны депутатов парламента и историков после ошибки в новогоднем обращении, где он назвал 2026 год 1001-м годом с основания польского государства.

Как сообщает польское издание Fakt, традиционно начало польской государственности связывают с 966 годом — датой крещения князя Мешко I, а не с более ранним периодом.

Председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак обвинил премьера в попытке переписать историю, написав в социальной сети X, что даже школьники знают о значении крещения Польши для её истории.

Историк Камиль Яницкий также выразил удивление, отметив, что выбор такой спорной даты был ожидаемо воспринят многими как провокационный.

Ранее сообщалось, что в Китае высоко оценили жесткую реакцию России на действия Польши.

