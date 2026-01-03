Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров опроверг очередные слухи о своей болезни и госпитализации в Москву

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев распространил в своём Telegram-канале видеозапись с Рамзаном Кадыровым. В ролике глава республики опровергает информацию о том, что он якобы был госпитализирован в Москву.

Источник: Life.ru

Дудаев назвал слухи о критическом состоянии и госпитализации Кадырова «вбросами». В опубликованном видео он лично спрашивает у главы Чечни о его здоровье.

«Настрой боевой. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали — всё равно будут эти сплетни. И они не стесняются, когда ты показываешь себя — “искусственный интеллект”, не он… он полумёртвый лежит», — сказал Кадыров.

Также он сообщил, что в данный момент держит уразу (мусульманский пост) и планирует отправиться на тренировку.

Ранее Рамзан Кадыров был награждён Почётным знаком «За достижения в спорте». Председатель Правительства региона Магомед Даудов подчеркнул, что глава республики создал лучшие условия для молодёжи и профессиональных спортсменов, вдохновляя их на новые достижения и победы. Эта награда символизирует признание системной работы по развитию спортивной инфраструктуры и поддержке здорового образа жизни в регионе.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше