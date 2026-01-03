Кадыров опроверг очередные слухи о своей болезни и госпитализации в Москву

Дудаев назвал слухи о критическом состоянии и госпитализации Кадырова «вбросами». В опубликованном видео он лично спрашивает у главы Чечни о его здоровье.
«Настрой боевой. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали — всё равно будут эти сплетни. И они не стесняются, когда ты показываешь себя — “искусственный интеллект”, не он… он полумёртвый лежит», — сказал Кадыров.
Также он сообщил, что в данный момент держит уразу (мусульманский пост) и планирует отправиться на тренировку.
Ранее Рамзан Кадыров был награждён Почётным знаком «За достижения в спорте». Председатель Правительства региона Магомед Даудов подчеркнул, что глава республики создал лучшие условия для молодёжи и профессиональных спортсменов, вдохновляя их на новые достижения и победы. Эта награда символизирует признание системной работы по развитию спортивной инфраструктуры и поддержке здорового образа жизни в регионе.
