Врач Кондрахин раскрыл, чем опасен прием высоких доз аспирина, как у Трампа

Президент США Дональд Трамп, признавшийся в употреблении аспирина в больших дозах в течение 25 лет, может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, сообщил в беседе с aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Напомним, Трамп признался, что ежедневно принимает большое количество аспирина для разжижения крови, при этом дозировка, по его словам, превышает объем рекомендованной ему врачами. Президент США добавил, что принимает аспирин уже 25 лет.
Именно употреблением аспирина Трамп объяснил частое появление у него синяков. В последние месяцы американский лидер несколько раз появлялся на публике с синяком на руке. Причем каждый раз он пытался либо замаскировать его тональным кремом, либо пластырем.
«После употребления аспирина в больших дозах возможно спонтанное появление кровоизлияний, то есть синяков. Они могут появляться даже без причины. При этом в случае травм или во время физических нагрузок такая ситуация может быть очень опасной. Аспирин чаще назначают людям пожилого возраста, так как у них кровь сгущается, это физиологическая особенность. Однако подчеркну, что не всем и не всегда его назначают. Нужно консультироваться с врачом, потому что такое употребление может привести к очень серьезным последствиям», — отметил врач.
Важно отметить, что употребление большого количества аспирина может привести к серьезным изменениям кислотно-щелочного баланса организма. В зависимости от степени тяжести передозировки проявляются разные симптомы: от головокружения и недомогания до судорог и даже комы.
От передозировки при употреблении аспирина также могут появиться серьезные осложнения: тугоухость, бронхиальная астма, внутренние кровотечения, язва желудка.
Ранее Трамп заявил об идеальном состоянии своего здоровья.