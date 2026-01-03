Врач Кондрахин раскрыл, чем опасен прием высоких доз аспирина, как у Трампа

«После употребления аспирина в больших дозах возможно спонтанное появление кровоизлияний, то есть синяков. Они могут появляться даже без причины. При этом в случае травм или во время физических нагрузок такая ситуация может быть очень опасной. Аспирин чаще назначают людям пожилого возраста, так как у них кровь сгущается, это физиологическая особенность. Однако подчеркну, что не всем и не всегда его назначают. Нужно консультироваться с врачом, потому что такое употребление может привести к очень серьезным последствиям», — отметил врач.