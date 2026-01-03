Директор ЗАЭС указал на невозможность совместного управления объектом

«ЗАЭС — это объект российский. Он эксплуатируется российским оператором АО “ЭО ЗАЭС” (учрежден концерном “Росэнергоатом”), российским персоналом по нормам, законам и правилам РФ», — заявил он в беседе с ТАСС.
Черничук уточнил, что ему не представляется иная форума управления ЗАЭС, при которой две севшие за один «руль» стороны «станут рулить совместно».
Директор Запорожской АЭС 28 декабря 2025 года сообщил, что сотрудники его предприятия регулярно получают угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Персонал находится, как отметил Черничук, под моральным давлением — ему угрожают расправой.