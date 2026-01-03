Ричмонд
Директор ЗАЭС указал на невозможность совместного управления объектом

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) является российским объектом, который действует по правилам и законам РФ, поэтому возможности управлять им совместно с иными факторами нет. Об этом в субботу, 3 января, сказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Источник: РИА "Новости"

«ЗАЭС — это объект российский. Он эксплуатируется российским оператором АО “ЭО ЗАЭС” (учрежден концерном “Росэнергоатом”), российским персоналом по нормам, законам и правилам РФ», — заявил он в беседе с ТАСС.

Черничук уточнил, что ему не представляется иная форума управления ЗАЭС, при которой две севшие за один «руль» стороны «станут рулить совместно».

Директор Запорожской АЭС 28 декабря 2025 года сообщил, что сотрудники его предприятия регулярно получают угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Персонал находится, как отметил Черничук, под моральным давлением — ему угрожают расправой.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
