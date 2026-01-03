Директор ЗАЭС прокомментировал возможность совместного управления станцией

Запорожская атомная электростанция является российским объектом, и возможность какого-либо совместного физического управления ею исключена. Об этом в интервью ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Он подчеркнул, что станция эксплуатируется российским оператором АО «ЭО ЗАЭС» (учреждённым концерном «Росэнергоатом») и российским персоналом в соответствии с нормами и законами Российской Федерации. По его словам, представить иную форму управления, например, совместное управление, невозможно.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что на переговорах по Украине обсуждается вопрос возможного совместного контроля над ЗАЭС. Однако, как отметил украинский президент Владимир Зеленский, во время его встречи с Дональдом Трампом 28 декабря не удалось достичь соглашения по двум ключевым вопросам: использованию Запорожской АЭС и территориальным уступкам со стороны Украины.
Ранее Трамп заявил, что Россия не обстреливала ЗАЭС.
