В Польше вспыхнул скандал из-за ошибки Туска в новогоднем обращении

Польские депутаты упрекнули премьер-министра Дональда Туска в искажении истории после его новогоднего обращения. Он назвал 2026 год тысячелетним юбилеем Польши, хотя официальная дата основания государства — 966 год, когда князь Мешко I принял христианство.

Источник: Life.ru

Издание Fakt сообщило, что слова Туска вызвали волну критики в соцсетях и среди политиков.

«Не секрет, что христианское наследие нашей родины вызывает у Туска отвращение, но даже в начальной школе знают, что начало нашей истории отсчитывается от Крещения Польши. Если только премьер-министр не начал переписывать историю», — заявил глава фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак.

Польский историк Камиль Яницкий назвал заявление премьера противоречивым и странным для новогоднего выступления.

Ранее Туск заявил, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания Балтики». Он также подтвердил планы ускорить создание самой сильной армии в Европе. По его словам, страна направит значительные средства на оборонную инфраструктуру. Польское руководство намерено увеличить численность вооружённых сил до 300 тысяч человек. Сейчас в армии служат более 200 тысяч военнослужащих.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

