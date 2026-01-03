В Польше вспыхнул скандал из-за ошибки Туска в новогоднем обращении

Ранее Туск заявил, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания Балтики». Он также подтвердил планы ускорить создание самой сильной армии в Европе. По его словам, страна направит значительные средства на оборонную инфраструктуру. Польское руководство намерено увеличить численность вооружённых сил до 300 тысяч человек. Сейчас в армии служат более 200 тысяч военнослужащих.