В Польше вспыхнул скандал из-за ошибки Туска в новогоднем обращении

Издание Fakt сообщило, что слова Туска вызвали волну критики в соцсетях и среди политиков.
«Не секрет, что христианское наследие нашей родины вызывает у Туска отвращение, но даже в начальной школе знают, что начало нашей истории отсчитывается от Крещения Польши. Если только премьер-министр не начал переписывать историю», — заявил глава фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак.
Польский историк Камиль Яницкий назвал заявление премьера противоречивым и странным для новогоднего выступления.
Ранее Туск заявил, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания Балтики». Он также подтвердил планы ускорить создание самой сильной армии в Европе. По его словам, страна направит значительные средства на оборонную инфраструктуру. Польское руководство намерено увеличить численность вооружённых сил до 300 тысяч человек. Сейчас в армии служат более 200 тысяч военнослужащих.
