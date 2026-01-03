Мятый галстук и страх перед РФ: эксперт объяснил нервозное обращение Стубба

«Аналогичный эпизод уже наблюдался осенью 2024 года в Эстонии, когда Александр Стубб выступал с публичной лекцией. Тогда на фоне сложной повестки внимание части публики также привлёк неправильно завязанный, смещённый галстук. Кривой и мятый галстук в таком формате — не просто небрежность, а визуальный маркер внутреннего рассинхрона. А повторяемость проблемы с галстуком указывает на устойчивый паттерн: в моменты максимального политического и морального напряжения у него выпадают базовые элементы самопрезентации», — пояснил эксперт.