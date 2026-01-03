Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области отражена атака БПЛА ВСУ

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов.

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале, БПЛА были уничтожены или подавлены в четырёх районах: Сальском, Миллеровском, Чертковском и Кашарском.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

При этом в слободе Семено-Камышенской Чертковского района были зафиксированы незначительные повреждения: разбиты стёкла в нескольких частных домах и повреждены электропровода на одной из опор. Электроснабжение в населённом пункте было оперативно восстановлено.

Губернатор отметил, что информация о возможных последствиях на земле продолжает уточняться.

Ранее сообщалось, что на Северном Кавказе объявили опасность атаки БПЛА.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше