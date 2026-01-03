В Ростовской области отражена атака БПЛА ВСУ

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале, БПЛА были уничтожены или подавлены в четырёх районах: Сальском, Миллеровском, Чертковском и Кашарском.
По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
При этом в слободе Семено-Камышенской Чертковского района были зафиксированы незначительные повреждения: разбиты стёкла в нескольких частных домах и повреждены электропровода на одной из опор. Электроснабжение в населённом пункте было оперативно восстановлено.
Губернатор отметил, что информация о возможных последствиях на земле продолжает уточняться.
Ранее сообщалось, что на Северном Кавказе объявили опасность атаки БПЛА.
