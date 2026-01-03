Ричмонд
Посол КНР: США подорвут мир и стабильность продажами оружия Тайваню

Посол КНР в РФ обвинил США в подрыве мира и стабильности с помощью продаж оружия Тайваню.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, осуществляя поставки вооружений Тайбэю. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС.

Он отметил, что планы США по продаже Тайваню крупной партии современных вооружений рассматриваются Пекином как грубое нарушение принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике. По оценке дипломата, такие действия наносят ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности Китая, а также усиливают напряженность в регионе.

Посол подчеркнул, что Китай решительно выступает против подобных шагов и осуждает их. В связи с этим, по его словам, китайская сторона уже направила США официальный протест, выразив свое несогласие с проводимой политикой.

Ранее сообщалось, что КНР показала кадры военных учений Народно-освободительной армии вокруг Тайваня, в ходе которых отрабатываются удары по маневрирующим наземным целям с применением авиации и беспилотников.

