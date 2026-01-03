Посол КНР: США подорвут мир и стабильность продажами оружия Тайваню

Он отметил, что планы США по продаже Тайваню крупной партии современных вооружений рассматриваются Пекином как грубое нарушение принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике. По оценке дипломата, такие действия наносят ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности Китая, а также усиливают напряженность в регионе.