Лечит или калечит: можно или нельзя пить высокие дозы аспирина, как Трамп

Дональд Трамп признался в ежедневном приеме аспирина для разжижения крови. Терапевт Андрей Кондрахин объяснил, на какую болезнь это может указывать, почему у президента появляются синяки и чем грозит опасная привычка.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали своего подхода к здоровью, признавшись в длительном — на протяжении 25 лет — употреблении аспирина в больших дозах.

По его словам, он принимает препарат для разжижения крови, причем в объемах, превышающих врачебные рекомендации. Этот факт заставил медицинских экспертов серьезно задуматься о возможных скрытых рисках для здоровья публичного политика.

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru дал профессиональную оценку такому подходу. По мнению врача, такая практика может быть косвенным указанием на наличие у Трампа атеросклероза.

«Аспирин, действительно, применяется для разжижения крови. Его используют люди, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно атеросклероз, когда есть бляшки. И вообще для профилактики образования тромбов», — пояснил Кондрахин.

Самоназначение с рисками: почему аспирин — не безобидный «витамин».

Эксперт предостерегает, аспирин является серьезным лекарственным средством, а не профилактической добавкой.

«Но аспирин применяется только в том случае, если есть показания, просто так его назначить нельзя», — заявил врач.

Это строгое медицинское правило, которым, судя по всему, пренебрег Трамп, самостоятельно увеличив дозировку.

Прием препарата без постоянного врачебного контроля и вне целевых показаний таит в себе серьезные угрозы.

«После употребления аспирина в больших дозах возможно спонтанное появление кровоизлияний, то есть синяков. Они могут появляться даже без причины», — предупреждает Кондрахин.

Именно этим Трамп ранее объяснял частое появление у него синяков на теле. В последние месяцы СМИ не раз фиксировали, как американский лидер появлялся на публике со следами на коже, которые он пытался замаскировать тональным кремом или пластырем.

Видимые симптомы и скрытые угрозы.

Синяки — лишь верхушка айсберга.

«После аспирина возможны кровоизлияния… от любого удара. При этом в случае травм или во время физических нагрузок такая ситуация может быть очень опасной», — отмечает эксперт.

Повышенная кровоточивость превращает даже незначительную травму в потенциально рискованное событие, угрожая развитием серьезных кровотечений.

Последствия длительной передозировки ацетилсалициловой кислоты (основного компонента аспирина) могут быть куда более тяжелыми.

Они включают в себя: внутренние кровотечения, в том числе желудочно-кишечные, развитие или обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушения кислотно-щелочного баланса организма, что в тяжелых случаях может привести к токсическим поражениям, возможные осложнения со стороны слуха (тугоухость) и органов дыхания (бронхиальная астма).

Симптомы отравления или хронической передозировки варьируются от, казалось бы, безобидных — головокружения и недомогания — до крайне опасных: судорог, потери сознания и даже комы.

Возрастной фактор и жесткое предупреждение врача.

Андрей Кондрахин напомнил, что аспирин чаще назначают людям пожилого возраста в связи с физиологической тенденцией к сгущению крови. Однако это не делает его универсальной или безопасной «таблеткой для профилактики».

«Нужно консультироваться с врачом, потому что такое употребление может привести к очень серьезным последствиям», — резюмировал терапевт.

Таким образом, признание Дональда Трампа высветило важную проблему самолечения даже среди публичных фигур, имеющих доступ к лучшим врачам мира.

История с аспирином служит серьезным напоминанием: прием любого, даже самого знакомого лекарства без четких медицинских показаний и контроля может не только не помочь, но и нанести непоправимый вред здоровью, маскируя одни проблемы и провоцируя новые.

