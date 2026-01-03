Согласно информации на сайте, речь идёт о детях, рождённых с 2011 по 2021 год. Их внесли в базу из-за «покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательного нарушения государственной границы». Среди них — граждане самой Украины, России, Абхазии и даже Германии.
Ранее в Хорлах погибла 24-летняя Анастасия Сабитова — финалистка патриотического конкурса «Герои Херсонщины: Все СВОи». Имя студентки фигурировало в скандально известной украинской базе данных «Миротворец»*. Напомним, в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. Глава региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
*Внесён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.