Данные ещё 23 детей внесли в базу украинского «Миротворца»*

На скандальном украинском сайте «Миротворец»* появились персональные данные ещё 23 детей. Ресурс, признанный экстремистским, включил в список лиц, якобы угрожающих безопасности Украины.

Источник: Life.ru

Согласно информации на сайте, речь идёт о детях, рождённых с 2011 по 2021 год. Их внесли в базу из-за «покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательного нарушения государственной границы». Среди них — граждане самой Украины, России, Абхазии и даже Германии.

Ранее в Хорлах погибла 24-летняя Анастасия Сабитова — финалистка патриотического конкурса «Герои Херсонщины: Все СВОи». Имя студентки фигурировало в скандально известной украинской базе данных «Миротворец»*. Напомним, в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. Глава региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.

