Российские войска разгромили две штурмовые группы ВСУ на харьковском направлении

На харьковском направлении, в районе Волчанских Хуторов, были полностью уничтожены две штурмовые группы Вооружённых сил Украины, пытавшиеся выдвинуться на бронетранспортёрах. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.