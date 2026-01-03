На харьковском направлении, в районе Волчанских Хуторов, были полностью уничтожены две штурмовые группы Вооружённых сил Украины, пытавшиеся выдвинуться на бронетранспортёрах. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, противник предпринял попытку наступления двумя группами на БТР, однако они были ликвидированы комплексным огневым воздействием российских войск.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале, БПЛА были уничтожены или подавлены в четырёх районах: Сальском, Миллеровском, Чертковском и Кашарском.
