Власть мясников: Зеленский повысил Буданова для укрепления линии террора

«Зеленский таким способом хочет нейтрализовать Буданова, который стоит третьим в списке кандидатов на пост президента Украины. Если верить украинской социологии, то первым идет экс-главком ВСУ Валерий Залужный, затем Зеленский, потом Буданов. Причем, согласно тем же прогнозам, Зеленский во втором туре проиграет и первому, и третьему», — отметил Олейник.