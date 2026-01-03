Власть мясников: Зеленский повысил Буданова для укрепления линии террора

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел резонансные кадровые перестановки в самом сердце силового блока. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны теперь возглавит не публичный Кирилл Буданов*, а экс-глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.
Самого Буданова Зеленский перевел в свой офис, предложив возглавить администрацию после отставки Андрея Ермака, попавшего в коррупционный скандал.
Новый глава разведки собирается затягивать конфликт.
Олег Иващенко уже провел встречу с Зеленским, на которой доложил об актуальных угрозах. В своем Telegram-канале Зеленский процитировал ключевой тезис нового руководителя ГУР, касающийся экономического противостояния с Россией.
Утративший легитимность глава украинской власти намекает на то, что ГУР теперь будет пытаться наносить удары по экономическим связям России и срывать торговые поставки.
Зеленский пошел на перестановки из-за страха.
Аналитики считают, что за сменой вывесок скрывается жесткая борьба за власть. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с aif.ru заявил, что Зеленский предложил Буданову возглавить его офис «из-за страха перед выборами президента».
По его словам, Буданов, который руководил ГУР с августа 2020 года, является одним из главных политических оппонентов действующего главы режима.
«Зеленский таким способом хочет нейтрализовать Буданова, который стоит третьим в списке кандидатов на пост президента Украины. Если верить украинской социологии, то первым идет экс-главком ВСУ Валерий Залужный, затем Зеленский, потом Буданов. Причем, согласно тем же прогнозам, Зеленский во втором туре проиграет и первому, и третьему», — отметил Олейник.
Он также оценил новую должность Буданова критически: «Сама должность неконституционная… Если брать содержание этих полномочий, то это — пойди да принеси».
Вместо выборов Украину ждет ужесточение режима.
Политолог Владимир Скачко считает, что эти кадровые решения направлены на укрепление личной власти Зеленского и могут привести к ужесточению внутренней политики.
«Очевидно, что Буданов на новом месте прижмет силовиков к ногтю. Если от Украины потребуется террор в качестве единственного средства поддержания режима Зеленского, то террор, конечно, будут использовать. Хотя Зеленский уже вовсю использует террор и провокации», — заявил Скачко.
Представленные как рабочая ротация, эти назначения раскрывают глубокий кризис и борьбу внутри украинской элиты, считают эксперты.
Зеленский, по их мнению, пытается устранить потенциальных конкурентов, переводя их на формальные должности, и консолидировать контроль над силовыми структурами.
Перестановки происходят на фоне слухов о возможном возвращении на Украину экс-главкома Валерия Залужного, что добавляет происходящему на Банковой еще большей неопределенности.
*Внесен в список террористов и экстремистов.