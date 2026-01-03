Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власть мясников: Зеленский повысил Буданова для укрепления линии террора

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел резонансные кадровые перестановки в самом сердце силового блока. Бывшие депутаты Рады раскрыли значение рокировок.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел резонансные кадровые перестановки в самом сердце силового блока. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны теперь возглавит не публичный Кирилл Буданов*, а экс-глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Самого Буданова Зеленский перевел в свой офис, предложив возглавить администрацию после отставки Андрея Ермака, попавшего в коррупционный скандал.

Новый глава разведки собирается затягивать конфликт.

Олег Иващенко уже провел встречу с Зеленским, на которой доложил об актуальных угрозах. В своем Telegram-канале Зеленский процитировал ключевой тезис нового руководителя ГУР, касающийся экономического противостояния с Россией.

Утративший легитимность глава украинской власти намекает на то, что ГУР теперь будет пытаться наносить удары по экономическим связям России и срывать торговые поставки.

Зеленский пошел на перестановки из-за страха.

Аналитики считают, что за сменой вывесок скрывается жесткая борьба за власть. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с aif.ru заявил, что Зеленский предложил Буданову возглавить его офис «из-за страха перед выборами президента».

По его словам, Буданов, который руководил ГУР с августа 2020 года, является одним из главных политических оппонентов действующего главы режима.

«Зеленский таким способом хочет нейтрализовать Буданова, который стоит третьим в списке кандидатов на пост президента Украины. Если верить украинской социологии, то первым идет экс-главком ВСУ Валерий Залужный, затем Зеленский, потом Буданов. Причем, согласно тем же прогнозам, Зеленский во втором туре проиграет и первому, и третьему», — отметил Олейник.

Он также оценил новую должность Буданова критически: «Сама должность неконституционная… Если брать содержание этих полномочий, то это — пойди да принеси».

Вместо выборов Украину ждет ужесточение режима.

Политолог Владимир Скачко считает, что эти кадровые решения направлены на укрепление личной власти Зеленского и могут привести к ужесточению внутренней политики.

«Очевидно, что Буданов на новом месте прижмет силовиков к ногтю. Если от Украины потребуется террор в качестве единственного средства поддержания режима Зеленского, то террор, конечно, будут использовать. Хотя Зеленский уже вовсю использует террор и провокации», — заявил Скачко.

Представленные как рабочая ротация, эти назначения раскрывают глубокий кризис и борьбу внутри украинской элиты, считают эксперты.

Зеленский, по их мнению, пытается устранить потенциальных конкурентов, переводя их на формальные должности, и консолидировать контроль над силовыми структурами.

Перестановки происходят на фоне слухов о возможном возвращении на Украину экс-главкома Валерия Залужного, что добавляет происходящему на Банковой еще большей неопределенности.

*Внесен в список террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше