Fakt: депутаты Сейма обвинили Туска в переписывании истории Польши

В поздравлении Туск заявил, что начало 2026 года стало 1001-м годом со дня основания Польши, тогда как общепринятой точкой отсчета польской государственности считается 966 год — дата крещения князя Мешко I. Это расхождение привлекло внимание как зрителей, так и депутатов парламента, вызвав широкую критику.