Fakt: депутаты Сейма обвинили Туска в переписывании истории Польши

Польские парламентарии обвинили премьер-министра Дональда Туска в искажении исторических фактов.

Источник: Аргументы и факты

Польские парламентарии обвинили премьер-министра Дональда Туска в искажении исторических фактов после его новогоднего обращения, в котором была допущена ошибка в дате основания польского государства. Об этом сообщило издание Fakt.

В поздравлении Туск заявил, что начало 2026 года стало 1001-м годом со дня основания Польши, тогда как общепринятой точкой отсчета польской государственности считается 966 год — дата крещения князя Мешко I. Это расхождение привлекло внимание как зрителей, так и депутатов парламента, вызвав широкую критику.

Представители оппозиции расценили заявление премьера как грубую историческую ошибку и попытку пересмотра традиционного взгляда на истоки государства. Польский историк Камиль Яницкий также отметил противоречивость высказывания, указав, что упоминание конкретной даты в таком контексте выглядело неудачным решением и было предсказуемо воспринято многими как провокационное.

Ранее сообщалось, что Туск в новогоднем обращении заявил о намерении страны в 2026 году добиться доминирования в акватории Балтийского моря.

